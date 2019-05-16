Политика

22:23 16.05.2019

Депутат Куприй зарегистрировал проекты постановлений об обращении Рады к президенту Украины по увольнению глав Минобороны, МИД, СБУ, Нацбанка и Генпрокуратуры

1 мин читать
Депутат Куприй зарегистрировал проекты постановлений об обращении Рады к президенту Украины по увольнению глав Минобороны, МИД, СБУ, Нацбанка и Генпрокуратуры

Внефракционный народный депутат Украины Виталий Куприй зарегистрировал в Верховной Раде Украины проекты постановлений об обращении парламента к президенту Украины об освобождении Степана Полторака от исполнения обязанностей министра обороны Украины, Павла Климкина – от исполнения обязанностей министра иностранных дел Украины.

Кроме того, в пятницу депутат зарегистрировал проекты постановлений об обращении парламента к президенту об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины, Юрия Луценко – с должности генерального прокурора, Якова Смолия – с должности главы Национального банка Украины.

Теги: #увольнения #украина #парламент #законопроекты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:23 17.05.2019
У Зеленского считают, что нынешний парламент может саботировать смену руководителей некоторых важных органов власти

У Зеленского считают, что нынешний парламент может саботировать смену руководителей некоторых важных органов власти

00:05 17.05.2019
Советник Зеленского: Раду должны избирать по пропорциональной системе с открытыми списками, а барьер в 5% не дает шанс попасть туда новым молодым силам

Советник Зеленского: Раду должны избирать по пропорциональной системе с открытыми списками, а барьер в 5% не дает шанс попасть туда новым молодым силам

00:00 17.05.2019
Порошенко уволил посла Украины в Финляндии

Порошенко уволил посла Украины в Финляндии

23:29 16.05.2019
Советник Зеленского о возможном роспуске Рады: на нарушение закона никто идти не будет

Советник Зеленского о возможном роспуске Рады: на нарушение закона никто идти не будет

23:01 16.05.2019
Посол Украины в США обсудил с американскими бизнесменами шаги по дальнейшему укреплению стратегического партнерства

Посол Украины в США обсудил с американскими бизнесменами шаги по дальнейшему укреплению стратегического партнерства

22:00 16.05.2019
Коломойский прилетел в Киев – СМИ

Коломойский прилетел в Киев – СМИ

19:06 16.05.2019
Рада внесла изменения в законодательство, которые позволят набрать оперативных сотрудников ГБР

Рада внесла изменения в законодательство, которые позволят набрать оперативных сотрудников ГБР

08:26 16.05.2019
Сотни домов в Ивано-Франковской области подтоплены из-за интенсивных осадков

Сотни домов в Ивано-Франковской области подтоплены из-за интенсивных осадков

08:14 16.05.2019
Конгресс США выделит $250 млн помощи Украине на оборону

Конгресс США выделит $250 млн помощи Украине на оборону

07:47 16.05.2019
За минувшие сутки боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Зеленского считают, что нынешний парламент может саботировать смену руководителей некоторых важных органов власти

Замглавы АП Елисеев подтвердил, что подал в отставку

Порошенко ввел в действие решение СНБО об организации планирования в секторе безопасности и обороны

Замглавы АП Елисеев подал в отставку

И.Геращенко уходит из минской ТКГ и с поста уполномоченной Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко в Брюсселе достиг договоренности о продлении санкций ЕС против РФ в июне – замглавы АП

Замглавы АП Елисеев готов проинформировать своего преемника о приоритетах в работе

Замглавы АП Елисеев подтвердил, что подал в отставку

Порошенко принял верительные грамоты у послов Польши, Хорватии, Болгарии, Северной Македонии, Армении и Аргентины

Порошенко ввел в действие решение СНБО об организации планирования в секторе безопасности и обороны

Замглавы АП Елисеев подал в отставку

И.Геращенко сообщила о встречах экспертов команды Зеленского с представителями Украины в ТКГ

И.Геращенко уходит из минской ТКГ и с поста уполномоченной Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе

Порошенко: за годы моего президентства украинский язык занял достойное место на телевидении, радио и в книгоиздательстве

У Зеленского готовы к консультациям с Кабмином для обеспечения достаточного количества газа на зиму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА