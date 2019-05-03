Политика

12:35 03.05.2019

Бойко назвал продолжение политики на разрыв связей с РФ повторением ошибок Порошенко

2 мин читать
Бойко назвал продолжение политики на разрыв связей с РФ повторением ошибок Порошенко

Продолжение политики на разрыв связей с РФ - это повторение ошибок действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил основатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", народный депутат Юрий Бойко, комментируя заявление избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

"Слова Владимира Зеленского о том, что граница - единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, - это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины. Этот безответственный курс ведет в политический тупик", - подчеркнул Ю.Бойко в комментарии журналистам.

Как сообщается на официальном сайте партии, политик отметил, что в свое время у П.Порошенко был выбор между миром и войной, но "став президентом, он выбрал войну". "Итог за пять лет - тысячи жертв, сотни тысяч беженцев, миллионы поломанных судеб и продолжающиеся бои на Донбассе. Сейчас подобный выбор стоит перед Владимиром Зеленским - и это уже не шоу, а человеческие жизни и будущее страны. От нового президента ждут мира, а не повторения риторики режима Порошенко в стиле "прочь от Москвы", - сказал Ю.Бойко.

Он подчеркнул, что выборы уже прошли и избранному президенту следует менять формат и готовиться к управлению государством.

"Важнейшими проблемами сегодня являются поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе, деэскалация в акватории Азовского и Черного морей. В сфере экономики - продление контракта на транзит газа, снятие ограничений на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Все эти задачи требуют диалога с Российской Федерацией, а не упражнений в острословии", - подчеркнул Ю.Бойко.

По его словам, то, что украино-российские отношения в таком критическом состоянии, - это вина политиков, и задача политиков это изменить. "Наши страны и народы на самом деле связывает очень многое. Это и родственные связи, и общий для многих язык, единая вера, общие страницы истории и общие победы. В том числе и Великая Победа над фашизмом, очередную дату которой мы будем скоро отмечать. В канун праздника хочу поздравить наши народы-победители, а политикам напомнить, что судьбы людей важнее любых политических позиций и идеологических доктрин", — резюмировал Ю.Бойко.

Теги: #рф #зеленский #бойко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 03.05.2019
В ЕС поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине – советник Зеленского

В ЕС поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине – советник Зеленского

11:32 03.05.2019
Дата инаугурации пока неизвестна, это больше политическое решение – советник Зеленского Данилюк

Дата инаугурации пока неизвестна, это больше политическое решение – советник Зеленского Данилюк

11:18 03.05.2019
Ключевым приоритетом для Зеленского будет возобновление и активизация работы "нормандского формата"

Ключевым приоритетом для Зеленского будет возобновление и активизация работы "нормандского формата"

21:27 02.05.2019
Портнов не имеет отношения к команде Зеленского – Коломойский

Портнов не имеет отношения к команде Зеленского – Коломойский

20:24 02.05.2019
Советники Зеленского Данилюк и Рябошапка уже посетили Брюссель и пообщались с послами ЕС

Советники Зеленского Данилюк и Рябошапка уже посетили Брюссель и пообщались с послами ЕС

20:24 02.05.2019
"Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров

"Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров

18:24 02.05.2019
Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

18:02 02.05.2019
Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

16:37 02.05.2019
Зеленский хочет единства Украины и призывает всех к примирению и консолидации – муфтий "Умма" после встречи с новоизбранным президентом

Зеленский хочет единства Украины и призывает всех к примирению и консолидации – муфтий "Умма" после встречи с новоизбранным президентом

14:05 02.05.2019
У Украины и РФ из "общего" осталась только граница - Зеленский

У Украины и РФ из "общего" осталась только граница - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ключевым приоритетом для Зеленского будет возобновление и активизация работы "нормандского формата"

"Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров

Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

У Украины и РФ из "общего" осталась только граница - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий подписал закон об усовершенствовании противоминной деятельности

Вопрос транзита российского газа через Украину достаточно комплексный, в нем нужно больше делать, а не говорить – советник Зеленского

Возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение - одно из условий МВФ - Данилюк

Лидер "Нацкорпуса": Избрание нового президента - это лишь первая ступень в перезагрузке действующей политической системы

Коломойский считает конфликт на Донбассе "гражданским"

Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

Парубий подписал постановление о проведении в Киеве в мае 2020 года сессии ПА НАТО

Мадуро просит военных помогать ему отражать попытки переворота

Депутаты предлагают ускорить избрание членов Нацсовета

Госсекретарь США по вопросам энергетики Пэрри сравнил поставки российского газа в ЕС с ненадежным дешевым автомобилем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА