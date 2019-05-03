Бойко назвал продолжение политики на разрыв связей с РФ повторением ошибок Порошенко

Продолжение политики на разрыв связей с РФ - это повторение ошибок действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил основатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", народный депутат Юрий Бойко, комментируя заявление избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

"Слова Владимира Зеленского о том, что граница - единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, - это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины. Этот безответственный курс ведет в политический тупик", - подчеркнул Ю.Бойко в комментарии журналистам.

Как сообщается на официальном сайте партии, политик отметил, что в свое время у П.Порошенко был выбор между миром и войной, но "став президентом, он выбрал войну". "Итог за пять лет - тысячи жертв, сотни тысяч беженцев, миллионы поломанных судеб и продолжающиеся бои на Донбассе. Сейчас подобный выбор стоит перед Владимиром Зеленским - и это уже не шоу, а человеческие жизни и будущее страны. От нового президента ждут мира, а не повторения риторики режима Порошенко в стиле "прочь от Москвы", - сказал Ю.Бойко.

Он подчеркнул, что выборы уже прошли и избранному президенту следует менять формат и готовиться к управлению государством.

"Важнейшими проблемами сегодня являются поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе, деэскалация в акватории Азовского и Черного морей. В сфере экономики - продление контракта на транзит газа, снятие ограничений на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Все эти задачи требуют диалога с Российской Федерацией, а не упражнений в острословии", - подчеркнул Ю.Бойко.

По его словам, то, что украино-российские отношения в таком критическом состоянии, - это вина политиков, и задача политиков это изменить. "Наши страны и народы на самом деле связывает очень многое. Это и родственные связи, и общий для многих язык, единая вера, общие страницы истории и общие победы. В том числе и Великая Победа над фашизмом, очередную дату которой мы будем скоро отмечать. В канун праздника хочу поздравить наши народы-победители, а политикам напомнить, что судьбы людей важнее любых политических позиций и идеологических доктрин", — резюмировал Ю.Бойко.