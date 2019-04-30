Политика

17:01 30.04.2019

США на стороне Гуайдо и народа Венесуэлы

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США на стороне Гуайдо и народа Венесуэлы

Соединенные Штаты выступают в поддержку действий лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, направленных на смещение нынешних властей Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня временный президент (Венесуэлы - ИФ) Хуан Гуайдо объявил о начале операции "Свобода". Администрация США полностью поддерживает венесуэльский народ в его стремлении к свободе и демократии. Демократию нельзя победить", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее во вторник Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

Теги: #венесуэла #сша #гуайдо
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