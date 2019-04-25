Решение РФ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО дестабилизирует и препятствует разрешению конфликта – МИД Эстонии

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявляют, что решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины дестабилизирует ситуацию и препятствует разрешению конфликта на Донбассе.

"Мы сожалеем о решении России предоставить украинцам возможность получения ускоренного гражданства в оккупированных частях Восточной Украины. Это действие дестабилизирует и препятствует разрешению конфликта. Мы полностью поддерживаем украинские суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в аккаунте МИД Эстонии в Твиттер.