Политика

10:23 25.04.2019

Путин обсудил с Ким Чен Ыном возможности улучшения ситуации на Корейском полуострове

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Путин обсудил с Ким Чен Ыном возможности улучшения ситуации на Корейском полуострове

Президент России Владимир Путин в ходе обстоятельных переговоров обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове.

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - заявил В.Путин.

Кроме того, президент России и лидер КНДР "обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение".

При этом В.Путин поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот принял приглашение и приехал в Россию.

Теги: #корея #россия #кндр #путин #ким_чен_ын
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