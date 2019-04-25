Путин обсудил с Ким Чен Ыном возможности улучшения ситуации на Корейском полуострове

Президент России Владимир Путин в ходе обстоятельных переговоров обсудил с лидером КНДР Ким Чен Ыном шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове.

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове", - заявил В.Путин.

Кроме того, президент России и лидер КНДР "обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение".

При этом В.Путин поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот принял приглашение и приехал в Россию.