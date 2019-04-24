Окончательная редакция законопроекта о президенте возможна только после консенсуса с командой Зеленского - Садовый

Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что окончательная редакция проекта закона о президенте возможна только после согласования с командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, текст документа уже ему направлен.

"Ключевые позиции по "Закону о президенте". Его окончательная редакция возможна только как консенсус между командой новоизбранного президента, общественной экспертной средой и парламентом. Текст законопроекта направлен команде победителя выборов", - написал А.Садовый на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Также он отметил, что действующий парламент может начать рассматривать этот проект закона исключительно после того, как лишит неприкосновенности народных депутатов и проголосует за новый закон о выборах в Верховную Раду на основе открытых списков. "Без этих решений парламент в принципе может не дожить до осени", - отметил А.Садовый.

Также по его словам, ни о каких ограничениях конституционных полномочий президента "речь не может идти априори". "Только упорядочение процедур, по которым он их реализует", - отметил лидер "Самопомочи".

"Для всех, кто переживает, что "Самопомич" хочет не дать новому президенту что-то сделать. Мы максимально заинтересованы, чтобы все было хорошо. Надеемся, команда победителей тоже", - добавил он.

Ранее в этот день лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что законопроект о президенте Украины, одним из авторов которых является вице-спикер парламента Оксана Сыроид, принимать нельзя, поскольку он повредит государству.