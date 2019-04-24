Политика

12:02 24.04.2019

Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству – Гриценко

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Законопроект о президенте принимать нельзя, поскольку он вредит государству – Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что законопроект о президенте Украины, одним из авторов которых является вице-спикер парламента Оксана Сыроид, принимать нельзя, поскольку он повредит государству.

"Нельзя его принимать, не стоит даже регистрировать – этот законопроект является вредным для страны", - написал А.Гриценко в среду на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его мнению, категорически недопустимо лишать или ограничивать конституционные полномочия президента, передавая Верховной Раде, Кабинету министров или премьер-министру вопросы кадровой политики и подотчетности по линии Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, даже формирование состава СНБО Украины".

Законопроект о президенте Украины, текст которого размещен на сайте партии "Объединение "Самопомич", предполагает, что президент Украины вносит представление о назначении министра обороны Украины и министра иностранных дел Украины по предложениям коалиции депутатских фракций. Законопроект также оговаривает, что президент не может указать в представлении о назначении Верховной Раде Украины министра обороны и министра иностранных дел Украины другую кандидатуру, чем та, которая указана в предложении коалиции депутатских фракций.

В середине апреля вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид предложила народным депутатам принять закон о президенте Украины, где унормировать полномочия главы государства.

22 апреля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что народные депутаты Украины могут приступить к рассмотрению законопроекта о президенте Украины, включающий механизм импичмента главы государства уже в четверг, 25 апреля.

Теги: #президент #законопроект #рада #гриценко
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