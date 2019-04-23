ГБР возьмется за прокуроров, расследующих дело Калетника

Печерский суд обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении невыполнения судебных решений и незаконное уголовное преследование Игоря Калетника со стороны ГПУ. Прокуроры расследуют его участие в принятии народными депутатами так называемых "диктаторских законов".

2 апреля 2019 Печерский районный суд обязал Государственное бюро расследования начать уголовное производство в отношении прокуроров ГПУ из-за незаконного уголовного преследования ими бывшего первого вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его адвокат Ирина Залюбовская.

Также она обнародовала постановление от 2 апреля 2019 года, которым суд удовлетворил ее жалобу и обязал ГБР внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению о совершении прокурорами ГПУ ряда преступлений. А именно: незаконное уголовное преследование Игоря Калетника, превышение полномочий, невыполнение судебных решений.

Речь идет о решении Печерского районного суда от 27 ноября 2018 года, которым ГПУ в течение месяца было обязано закрыть уголовное производство по обвинению Игоря Калетника в принятии так называемых "законов 16 января" - в связи с доказанностью отсутствия в его действиях признаков преступления и безосновательности и необоснованности подозрения.

Указанное судебное решение на сегодня не выполняется прокурорами ГПУ.

«В целом за период 2015-2019 годов судами принято около 10 решений именно по указанному уголовному производству. Судьями установлена необоснованность подозрений, выдвинутых Калетнику, противоправность объявления его в розыск, умышленное затягивание следствия и обязательство закрыть указанное уголовное производство», - говорится в заметке адвоката Залюбовской.

«28 апреля 2019 исполняется ровно пять лет, как ГПУ пытается имитировать проведение какого-то предварительного расследования, а на самом деле все это время осуществляет ни что иное, как политическое преследование, используя ресурс правоохранительных органов, при этом лишая Игоря Калетника гарантированных ему Конституцией прав и свобод», - заявила она.

Напомним, Игорь Калетник подал в отставку с должности первого заместителя председателя Верховной Рады в феврале 2014 года. С тех пор Генпрокуратура преследует его за принятие парламентом законов «16 января».