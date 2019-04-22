Первый визит Зеленского в Брюссель сможет продемонстрировать ЕС приоритетность европейского направления для нового президента Украины

Старший научный сотрудник, руководитель отдела внешней политики Европейского Союза Центра европейских политических исследований (Center for European Policy Studies, CEPS) Стивен Блокманс (Steven Blockmans) уверен, что в случае, если первый зарубежный визит избранного президентом Украины Владимира Зеленского состоится в Брюссель, то это будет важным сигналом относительно приоритетности европейского направления внешней политики нового главы государства.

Такое мнение С.Блокманс высказал в понедельник в Брюсселе в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"О господине Зеленском нам известно очень мало, кроме того, что он актер, и программа, которую он представил во время кампании, невелика. Кроме того, его ассоциируют с олигархом Коломойским. Я думаю, что основная позиция здесь – давайте подождем и посмотрим", - считает европейский эксперт.

В то же время, С.Блокманс полагает, что в случае, если первый зарубежный визит В.Зеленского состоится в Брюссель, это будет демонстрацией для ЕС приоритетности европейского направления развития страны.

"Первый визит очень символичен и важен. Если новый президент приедет в Брюссель, это продемонстрирует ЕС, что европейское направление является для него приоритетом", - убежден он.

При этом эксперт считает, что "для нового президента будет крайне сложно, даже если его и подозревают в связях с Россией, пойти против стратегического направления страны, которое было взято за последние пять лет. Это сделает его работу невозможной", - подчеркнул С.Блокманс.

Говоря о возможности для В.Зеленского быть полноценным игроком в "нормандском формате" с участием лидеров Франции, Германии и России, европейский эксперт выразил мнение, что нового президента Украины не будут воспринимать на равных.

"Он будет в легко-весовой категории. Актера не воспринимают серьезно, а тут его должны воспринимать серьезно. Они (участники "нормандского формата" - ИФ) будут очень пристально присматриваться к его советникам, чтобы посмотреть, какой курс он возьмет", - размышляет он.

С.Блокманс предположил, что нынешний министр иностранных дел Павел Климкин не останется на занимаемом посту.

"Логично ожидать, что Климкин будет заменен. Важно, чтобы он (Зеленский) работал с министром иностранных дел в тандеме, и у них бы был одинаковый месседж, который Украина будет посылать миру, партнерам. Совет, который бы я дал новой команде по вопросам внешней политики, заключается в том, чтобы слушать голос народа, который во время Революции Достоинства четко высказался в пользу европейского курса Украины, против коррупции. Продолжать проевропейское направление крайне важно не только для будущего страны, но и для успеха команды президента по вопросам внешней политики", - подытожил европейский эксперт.З