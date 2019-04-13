Политика

18:24 13.04.2019

Рада может быть распущена при помощи Окружного административного суда Киева - СМИ

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Рада может быть распущена при помощи Окружного административного суда Киева - СМИ

Решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады могут принять при помощи киевского Окружного административного суда (ОАС), допускает заместитель главного редактора еженедельника "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA) Сергей Рахманин.

В своей статье "Досрочные парламентские выборы – мифы и реалии" в субботнем номере еженедельника С.Рахманин пишет, что 6 марта текущего года данный орган официально потребовал от Верховной Рады подтвердить информацию о наличии коалиции. Как следует из официального заявления пресс-службы Окружного административного суда Киева, "суд постановил вытребовать у Верховной Рады, Аппарата Верховной Рады, коалиции депутатских фракций в парламенте сведения, по состоянию на 28 февраля 2019 года, с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций в Верховной Раде".

Это сделано в рамках рассмотрения иска народного депутата Андрея Деркача (внефракционный), который обратился в ОАС столицы по поводу бездействия координаторов коалиции, не обеспечивших внесение кандидатуры министра здравоохранения. "Прежде чем установить степень ответственности кураторов большинства, суд пожелал необходимым установить сам факт существования коалиции. Как следует из приведенного выше заявления пресс-службы киевского ОАС, суд обязал подать необходимые документы (либо письменные объяснения невозможности предоставления суду истребованных доказательств) до 12 марта", - отмечает С.Рахманин. Документы, его по информации, предоставлены не были, объяснения - тоже.

Автор подчеркивает, что если соответствующие документы не будут предоставлены, у суда будет повод установить, что коалиция отсутствует как минимум с 28 февраля 2019 года 30 дней, отведенных на формирование новой, которые истекли в конце марта. "Следовательно, у победителя президентских выборов, если он обопрется на решение ОАС, появятся формальные основания прекратить полномочия Рады сразу после принятия присяги", - отмечает автор статьи.

По его мнению, в планах команды кандидата в президенты Владимира Зеленского может значиться и шантаж Верховной Рады, наравне с ее роспуском - принуждение к сотрудничеству посредством угрозы досрочных выборов. "В частности, в плане действий В.Зеленского в случае победы значится "секретный план" для Рады", - указал С.Рахманин.

"Поскольку большинство решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещает использовать другие варианты, "которые многих удивят", - добавил С.Рахманин.

Автор статьи со ссылкой на источники называет конструктором такого оригинального "капкана для Рады" адвоката Андрея Богдана, осуществляющего юридическое сопровождение кандидата В.Зеленского. Источники утверждают, что "А.Богдан (один из возможных кандидатов на роль главы АП, в случае победы В.Зеленского) имеет прочные связи с киевским ОАС". По тем же сведениям, иск нардепа А.Деркача не был частью схемы изначально, просто в суде ("полагаю, по рекомендации извне") решили использовать подходящее существующее дело для "подкопа" под парламент, отмечает автор.

"Более того - сам факт использования этой схемы совершенно не обязательно означает роспуск ВР. Нормы статьи 90 - дискреция, а не императив. Глава государства не обязан, а может досрочно прекратить полномочия Рады в случае невыполнения ею определенных конституционных предписаний", - подчеркивает С.Рахманин.

Теги: #роспуск #рада #выборы
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