Политика

11:14 10.04.2019

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

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Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

"Порошенко пойдет на "Олимпийский" в обозначенное Владимиром Кличко время", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в администрации президента Украины.

Ранее в среду Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами (15.00-18.00 – ИФ) и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он на совместной пресс-конференции с представителями VADA в среду в Киеве.

Теги: #vada #порошенко #анализы
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