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20:15 07.03.2020

Нардеп Волошин: мои результаты экспресс-тестов на коронавирус отрицательные

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Нардеп Волошин: мои результаты экспресс-тестов на коронавирус отрицательные

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин сообщил, что получил отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус.

"Что ж, друзья, как и ожидал, результат теста отрицательный. Никакого коронавируса у меня нет. Хорошую новость сообщил лично Дмитро Разумков, который держал всю эту ситуацию лично под контролем", – написал нардеп на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Как сообщалось, Волошин 27 февраля встретился с депутатом Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером, которого позже госпитализировали в реанимацию с коронавирусом.

Волошин сдал экспресс-тесты на коронавирус и находился в изоляции.

Теги: #нардеп #коронавирус #анализы
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