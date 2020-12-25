Политика

21:45 25.12.2020

Турецкие власти потребовали от всех прибывающих в страну предъявлять отрицательный тест на COVID-19

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Турецкие власти потребовали от всех прибывающих в страну предъявлять отрицательный тест на COVID-19

Турецкие власти сделали обязательным для лиц, прибывающих в страну с 28 декабря, наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19, заявил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Каждый прибывающий из-за границы - с 28 декабря самолетом и с 30 декабря наземным транспортом - обязан иметь отрицательный тест на коронавирус", - сказал министр.

Всего за время пандемии коронавирусом в Турции заразилось более 2,1 млн человек, свыше 19,3 тыс. человек скончались.

Теги: #коронавирус #турция #туристы #анализы
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