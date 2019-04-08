Политика

15:34 08.04.2019

Премьер Франции призвал к снижению налогов из-за протестов "желтых жилетов"

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Премьер Франции призвал к снижению налогов из-за протестов "желтых жилетов"

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник по итогам больших национальных дебатов, посвященных протестам "желтых жилетов", заявил о необходимости значительно снизить налоги, сообщают французские СМИ.

"Дебаты отчетливо показали, в каком направлении необходимо двигаться. Нам нужно снизить налоги и сделать это как можно скорее", - заявил он журналистам в Париже.

Большие национальные дебаты - формат диалога между правительством Франции и общественностью, запущенный в январе 2019 года в ответ на движение "желтых жилетов" и нацеленный на урегулирования ситуации с массовыми протестами в стране.

Первые масштабные акции протеста начались во Франции в середине ноября 2018 года, они были направлены против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех шоферов.

Основной целью акций был протест против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился, затронув другие аспекты внутренней политики, в том числе экологию и миграцию.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря 2018 года, когда участие в демонстрациях приняли сотни тысяч человек. В Париже произошли масштабные беспорядки.

После серии беспорядков власти страны пошли на уступки. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер для наиболее незащищенных слоев населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции стали уже менее массовыми.

Теги: #налоги #франция #филипп #желтые_жилеты
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