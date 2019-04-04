Политика

10:39 04.04.2019

Кириленко расценил призыв УПЦ (МП) "отозвать Томос" ПЦУ как новый виток давления на Константинопольский патриархат

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Кириленко расценил призыв УПЦ (МП) "отозвать Томос" ПЦУ как новый виток давления на Константинопольский патриархат

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что обнародованный разнее призыв УПЦ (Московского патриахата) к Вселенскому патриарху Варфоломею "отозвать" Томос об автокефалии Православной церкви Украины является попыткой возобновить давление на Константинополь

"В предвкушении близкого реванша УПЦ МП призвала Вселенского Патриарха Варфоломея "отозвать Томос" .Давление на Константинополь возобновляется с новой силой. Цель - отмена автокефалии, предоставленной Православной церкви Украины. Необходимое условие –смена действующего президента. И тут не до шуток", - написал В.Кириленко в своем аккаунте в соцсети Твиттер в четверг утром.

Теги: #россия #украина #томос #кириленко #пцу #церковь #упц_мп
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