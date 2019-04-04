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10:28 04.04.2019

УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

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УПЦ (МП) призывает патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии ПЦУ

Синод Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляет, что действия Константинопольского патриархата в Украине нанесли большой урон украинскому православию, и призывает лично патриарха Константинопольского Варфоломей исправить ошибку путем отзыва Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Констатируем, что идея преодоления церковного раскола в Украине путем предоставления Томоса об автокефалии неканоническим церковным группировкам ("УПЦ КП" и "УАПЦ") оказалась ложной. Ни одна из поместных православных церквей не признала этого незаконного деяния Константинопольского патриархата, а значительная часть поместных церквей, в частности Антиохийская, Русская, Кипрская, Сербская, Польская, Албанская и Православная Церковь в Чешских землях и Словакии в различных формах уже выразили свое несогласие с решениями Константинопольского патриархата", - сказано в заявлении Священного синод УПЦ (МП), которое размещено на сайте синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП).

В заявлении отмечается, что действия Константинопольского патриархата в Украине "нанесли большой урон украинскому православию", а также стали угрозой для всеправославного единства.

"Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должны признать свою ошибку и работать над ее исправлением. Способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв Томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса", - сказано в тексте заявления.

В УПЦ (МП) заявляют, что историческая и каноническая аргументация, приводимая Константинопольским патриархатом относительно своего права и возможности вмешательства в дела других поместных церквей, является "безосновательной, искусственной, надуманной и противоречащей церковным канонам".

"Соответственно, Константинопольский патриархат не имел никакого права вмешиваться в церковную жизнь Украины", - сказано в заявлении синода.

В УПЦ (МП) считают, что для православных христиан Томос не принес "ни единства, ни мира, ни покоя, как это обещали год назад инициаторы этой идеи из церковных и государственных кругов". "Зато плодами Томоса стали насилие, конфликты, противостояния, слезы и страдания верующих Украинской православной церкви… Только покаяние и искреннее признание раскольниками своих ошибок перед церковью и возвращение в ее лоно может принести мир и единство в церковную жизнь Украины", - сказано в заявлении синода УПЦ (МП).

Теги: #пцу #церковь #украина #упц_мп #томос
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