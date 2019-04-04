Бойко и Порошенко побеждают в двух областях Украины каждый, Тимошенко в одной, Зеленский в остальных и в Киеве

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в г.Киеве и в 19 из 24 областей Украины, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% протоколов.

При этом во Львовской и Тернопольской областях лидирует действующий глава государства Петр Порошенко (35,32% и 24,36% соответственно), в Донецкой и Луганской - кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко (36,85% и 43,96% соответственно), в Ивано-Франковской – кандидат от Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (22,51%).

В Винницкой области за В.Зеленского проголосовали 23,42% избирателей, за П.Порошенко – 22,37%. В Волынской области за В.Зеленского 21,63%, за П.Порошенко 18,98%.

В Днепропетровской области В.Зеленского поддержали 45,34% избирателей, действующего главу государства – 8,32% , в Донецкой области – 24,74% (В.Зеленский) и 12,64% (П.Порошенко), в Житомирской – 27,83% (В.Зеленский) и 15,94% (П.Порошенко), в Закарпатской – 38,35% (В.Зеленский) и 11,39% (П.Порошенко), в Запорожской – 39,75% (В.Зеленский) и 8,76% (П.Порошенко).

В Ивано-Франковской области за В.Зеленского проголосовали 16,07%, за П.Порошенко – 21,3% избирателей. В Киевской, Кировоградской и Луганской областях за В.Зеленского – 30,86%, 34,52% и 25,05% соответственно, за П.Порошенко в Киевской области – 18,57%, Кировоградской - 11,79% и Луганской – 6,58% соответственно.

Во Львовской области В.Зеленского поддержали 11,96%, в Николаевской - 40,74%, в Одесской – 41,26%, П.Порошенко в Николаевской и Одесской областях набрал 9,69% и 9,08% голосов соответственно.

В Полтавской области В.Зеленский получил 35,62% голосов избирателей, П.Порошенко – 10,61%. Ровенская область: В.Зеленский - 24,01%, П.Порошенко - 22,32%. Сумская область: В.Зеленский - 32,66%, П.Порошенко - 10,66%.

В Тернопольской области за В.Зеленского проголосовали 14,67%. В Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях – 36,4%, 37,58% и 24,89% соответственно, за П.Порошенко – 8,52%, 11,51% и 16,63% соответственно.

В Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях за В.Зеленского проголосовали 30,06%, 31,07% и 26,28% избирателей, за П.Порошенко - 12,2%, 14,09% и 12,77%.

В Киеве за В.Зеленского проголосовали 27,08%, за П.Порошенко – 25,59%.