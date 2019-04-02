В "Оппозиционном блоке" призвали не поддерживать во втором туре ни Порошенко, ни Зеленского - заявление

В партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" призывают своих избирателей не поддерживать во втором туре президентских выборов в Украине ни Владимира Зеленского, ни действующего главу государства Петра Порошенко.

"Первый тур президентских выборов показал, что в украинском обществе по-прежнему востребованы откровенный популизм и революционные эмоции. Результатом стало то, что во второй тур вышли не сторонники мира и восстановления экономики, а представитель "Партии войны" и откровенный популист… Наиболее честная позиция - призвать наших избирателей отказаться от поддержки любого из кандидатов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник.

"В сложившейся ситуации мы не имеем права призывать поддерживать действующего президента Петра Порошенко, поскольку считаем время его руководства страной временем деградации системы государственного управления, эпохой лжи и лицемерия в политике… В то же время мы не можем поддерживать кандидатуру Владимира Зеленского, заявления которого расходятся с нашими принципиальными позициями. Отсутствие четкой программы и управленческого опыта, политическая эклектика и популизм Зеленского не дают нам права призывать наших избирателей голосовать выбрать "кота в мешке", - заявляют в партии.

В партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" считают необходимым и далее защищать свои позиции, изложенные в программе партии и программе их кандидата.

"Мы и далее остаемся приверженцами парламентской формы правления и сделаем все, чтобы политическая система Украины претерпела изменения, а политика стала более ответственной и стабильной. Считаем, что основная политическая борьба развернется осенью, во время выборов в Верховную Раду Украины. Призываем всех членов партии, всех ответственных граждан сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам и к работе по реальным изменениям общества", - резюмируется в заявлении.