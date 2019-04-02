Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на основании рекомендаций заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса обратится к правительству о немедленном финансировании международного аудита государственного концерна "Укроборонпром", и что такое решение должно быть принято уже в апреле.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник, П.Порошенко принял доклад С.Кривоноса о предложениях по проверке "Укроборонпрома" и реформированию оборонного сектора.

В ходе совместного совещания с С.Кривоносом и секретарем СНБО Александром Турчиновым П.Порошенко также отметил, что отдельно, не в качестве международного аудита, должны быть проведены проверки также и Государственной аудиторской службой, и поручил доложить ему о сроках начала проверки.

Президент также подчеркнул, что проверку деятельности "Укроборонпрома" должна провести Счетная палата Украины и поручил А.Турчинову взять этот вопрос на контроль.

П.Порошенко отметил необходимость приобщить к проверке и общественные организации и проинформировать представителей общественности об итогах этих проверок.

Кроме того, президент подчеркнул важность ускорения рассмотрения в Верховной Раде законопроекта об изменениях в закон о государственном оборонном заказе. "Мы должны раскрыть эту информацию", - отметил он, добавив, что провел консультации с нашими международными партнерами и они полностью поддерживают эти шаги.

Относительно вопроса наблюдательного совета "Укроборонпрома", П.Порошенко поддержал предложение привлечь туда представителей стратегических партнеров Украины для обеспечения эффективности и прозрачности его функционирования.