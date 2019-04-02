Политика

18:35 02.04.2019

Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

1 мин читать
Порошенко инициирует проверку "Укроборонпрома" аудиторами, Счетной палатой и общественниками

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на основании рекомендаций заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса обратится к правительству о немедленном финансировании международного аудита государственного концерна "Укроборонпром", и что такое решение должно быть принято уже в апреле.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник, П.Порошенко принял доклад С.Кривоноса о предложениях по проверке "Укроборонпрома" и реформированию оборонного сектора.

В ходе совместного совещания с С.Кривоносом и секретарем СНБО Александром Турчиновым П.Порошенко также отметил, что отдельно, не в качестве международного аудита, должны быть проведены проверки также и Государственной аудиторской службой, и поручил доложить ему о сроках начала проверки.

Президент также подчеркнул, что проверку деятельности "Укроборонпрома" должна провести Счетная палата Украины и поручил А.Турчинову взять этот вопрос на контроль.

П.Порошенко отметил необходимость приобщить к проверке и общественные организации и проинформировать представителей общественности об итогах этих проверок.

Кроме того, президент подчеркнул важность ускорения рассмотрения в Верховной Раде законопроекта об изменениях в закон о государственном оборонном заказе. "Мы должны раскрыть эту информацию", - отметил он, добавив, что провел консультации с нашими международными партнерами и они полностью поддерживают эти шаги.

Относительно вопроса наблюдательного совета "Укроборонпрома", П.Порошенко поддержал предложение привлечь туда представителей стратегических партнеров Украины для обеспечения эффективности и прозрачности его функционирования.

Теги: #снбо #аудит #порошенко #гладковский #укроборонпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 02.04.2019
В соцсетях запустили флешмоб в поддержку дебатов между Зеленским и Порошенко

В соцсетях запустили флешмоб в поддержку дебатов между Зеленским и Порошенко

18:27 02.04.2019
Турчинов сообщил об испытаниях новых ракетных комплексов в ближайшее время

Турчинов сообщил об испытаниях новых ракетных комплексов в ближайшее время

18:13 02.04.2019
Двое фигурантов дела о коррупции в "оборонке" извещены о подозрении, мера пресечения им не избиралась – Генпрокуратура

Двое фигурантов дела о коррупции в "оборонке" извещены о подозрении, мера пресечения им не избиралась – Генпрокуратура

18:07 02.04.2019
Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

16:40 02.04.2019
Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

15:09 02.04.2019
Туск поздравил Порошенко с выходом во 2-й тур и назвал соблюдение демократических стандартов на выборах достижением президента Украины

Туск поздравил Порошенко с выходом во 2-й тур и назвал соблюдение демократических стандартов на выборах достижением президента Украины

13:39 02.04.2019
Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,02% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,02% протоколов ЦИК

13:38 02.04.2019
Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

12:52 02.04.2019
Тимошенко считает, что Порошенко прошел во 2-й тур с помощью фальсификаций, но обжаловать результаты голосования в суде не будет

Тимошенко считает, что Порошенко прошел во 2-й тур с помощью фальсификаций, но обжаловать результаты голосования в суде не будет

12:13 02.04.2019
Бизнес требует проведения дебатов перед 2-м туром президентских выборов

Бизнес требует проведения дебатов перед 2-м туром президентских выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Зеленский готов к дебатам

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,02% протоколов ЦИК

Тимошенко намерена сделать ставку на участии в парламентских выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский набирает 30,22%, Порошенко 15,94%, Тимошенко 13,39% - данные 99,5% протоколов ЦИК

Зеленский готов к дебатам

Тимошенко намерена сделать ставку на участии в парламентских выборах

Выборы в Украине прошли прозрачно и эффективно, преимущественно в соответствии с международными стандартами - ENEMO

Украинцы могут гордиться тем, что выборы были свободными и конкурентными - глава миссии наблюдателей от ENEMO Вуйович

ЦИК во время первого тура выборов президента Украины действовала профессионально и согласно мандату - ENEMO

Бизнес требует проведения дебатов перед 2-м туром президентских выборов

Зеленский набирает 30,24%, Порошенко 15,93%, Тимошенко 13,39% - данные 98,3% протоколов ЦИК

"Жесткий" Brexit становится все более вероятным - переговорщик ЕС

Фриз задекларировала 750,3 тыс. грн доходов за 2018 год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА