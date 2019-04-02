Политика

10:29 02.04.2019

Зеленский набирает 30,24%, Порошенко 15,93%, Тимошенко 13,39% - данные 98,3% протоколов ЦИК

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Зеленский набирает 30,24%, Порошенко 15,93%, Тимошенко 13,39% - данные 98,3% протоколов ЦИК

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,93% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 98,3% протоколов через информационно-аналитическую систему "Выборы".

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,66%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,93%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,03%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,47%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,16%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,63%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый. Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Теги: #цик #порошенко #подсчет_голосов #зеленский #выборы
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Интерфакс-Украина
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