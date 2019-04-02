Политика

09:42 02.04.2019

Порошенко получил поддержку 38,93% избирателей по заграничному округу, Зеленский – 26,01%, - данные обработки ЦИК 100% протоколов

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Порошенко получил поддержку 38,93% избирателей по заграничному округу, Зеленский – 26,01%, - данные обработки ЦИК 100% протоколов

Действующий президент Украины Петр Порошенко на заграничном избирательном округе получил наибольшую поддержку (в процентном соотношении) избирателей – 38,93% избирателей, шоумен Владимир Зеленский заручился голосами 26,01% проголосовавших, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% протоколов.

Так, за П.Порошенко набрал больше всего голосов в подавляющем большинстве стран, в которых проходило голосование на заграничном избирательном округе – 53 из 72. За него проголосовали 21тыс. 424 граждан Украины.

В.Зеленский получил больше всего голосов в 17 странах. За него в общем отдали свои голоса 14тыс. 318 избирателей.

Еще на 3 заграничных участках в 2 странах – Эстонии и Молдове, - наибольшую поддержку избирателей получил кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Всего на 101 заграничном избирательном участке, открытом в 72 странах мира, проголосовало 55тыс. 31 граждан Украины.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин посетовал, что явка избирателей на нынешних выборах президента Украины по заграничному избирательному округу оказалась существенно ниже, чем на выборах главы Украинского государства 2014 года, когда на заграничных избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев.

Теги: #зеленский #порошенко #выборы
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Интерфакс-Украина
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