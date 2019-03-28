Средства опломбирования и опечатывания на выборах президента Украины полностью отвечают международным стандартам - АПСО

Президент Ассоциации производителей систем опломбирования Ростислав Цирень заявляет, что средства опломбирования и опечатывания, которые будут использоваться участковыми и окружными избирательными комиссиями на выборах президента Украины в 2019 году, полностью отвечают международным стандартам.

"То, что сейчас будут использовать участковые избирательные комиссии и окружкомы (средства опломбирования и опечатывания – ИФ) полностью отвечает международным стандартам", - сказал он на пресс-конференции на тему: "Выборы-2019. Риски и вызовы: защита прав избирателей, защита бюллетеней, избирательных урн и протоколов" в четверг в Киеве.

В частности, речь идет о таких средствах опломбирования и опечатывания как пластиковые индикаторные пломбы, пломбы наклейки и сейф-пакеты.

Что касается индикаторных пломб, которыми будут опломбированы урны для голосования, контейнеры для хранения и транспортировки бюллетеней, то в этом году они будут белого цвета, иметь индивидуальные номера, а также индикатор вскрытия.

При этом пломбы-наклейки имеют такое свойство защиты от повторного применения, при котором при их срыве проявляется надпись, которая свидетельствует о том, что она уже срывалась.

Сейф-пакеты, в которых будут отправляться протоколы голосования, также имеют ряд защитных элементов: микрошрифт, двойной шов, специальный клапан с номером и систему, которая не позволяет открыть пакт методом нагревания или охлаждения.

"В этом году не состоялись торги по закупке архивных боксов, поэтому члены участковых комиссий будут доставлять бюллетени в окружкомы при помощи подручных средств. Или купить картонные коробки, или часто используются мешки. Как коробка, так и мешок будут опломбированы индикаторными пломбами", - рассказал Р.Цирень.

В тоже время президент Ассоциации производителей систем опломбирования отметил, что такие средства защиты – не панацея от нарушений, но "это очень действенные средства, которые зарекомендовали себя для предотвращения фальсификаций".

"Только пломбами мы не сделаем честные выборы, нужно, чтобы на всех этапах люди исполняли свои обязанности", - подчеркнул Р.Цирень.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г.