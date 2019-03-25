Британское бюро SFO не проводит расследований в отношении Порошенко

Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) заявляет, что не проводит расследований в отношении президента Украины Петра Порошенко.

"На фоне последних спекуляций британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследований в отношении президента Порошенко", - говорится в сообщении, размещенном в микроблоге посольства Великобритании в Украине в Твиттере.

Как сообщалось, 23 марта Ю.Тимошенко заявила, что Кипрский суд, Британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начали расследования в отношении П.Порошенко и его окружения.

Впоследствии в избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства П.Порошенко заявили, что распространенная Ю.Тимошенко информация о якобы открытии против П.Порошенко уголовных производств Кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов является фейком.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) опровергло факт какого-либо расследования в отношении П.Порошенко.