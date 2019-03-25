Политика

11:25 25.03.2019

Почти 60% украинцев на референдуме проголосовали бы за вступление в НАТО – опрос

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Почти 60% украинцев на референдуме проголосовали бы за вступление в НАТО – опрос

В случае проведения референдума относительно вступления в НАТО количество сторонников интеграции Украины в Альянс существенно превысило бы противников такого шага, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса "Общественно-политические настроения населения Украины накануне 1 тура выборов президента Украины: март 2019г", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, согласно обнародованным в понедельник на сайте КМИС результатам опроса, в случае проведения референдума относительно вступления в НАТО 44,2% жителей Украины проголосовали бы "за", 30,3% проголосовали бы "против", а 8,5% воздержались бы и не принимали участия в голосовании. Еще 17% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

"Таким образом, 59,3% украинцев, которые приняли бы участие в референдуме, проголосовали бы "за" вступление в НАТО", - подытожили социологи.

Вместе с тем, на вопрос "Каким интеграционным направлением должна идти Украина?" Ответы респондентов распределились следующим образом: вступление в Европейский Союз - 49%; вступление в Таможенный союз - 12,9%; неприсоединения к одному из союзов - 27,3%; трудно сказать/отказ отвечать - 10,9%.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения с 14 по 22 марта 2019г. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативно для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Теги: #кмис #опрос #нато
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