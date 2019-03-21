Законопроекты по защите заложников и военнопленных будут рассмотрены Радой не раньше мая, прогнозирует И.Геращенко

Пакет законопроектов о статусе и социальной защите заложников, пленных и заключенных по политическим мотивам будет рассмотрен Верховной Радой Украины не ранее мая, прогнозирует первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Как реалист я вижу, что это может произойти не раньше мая", - сказала она в ходе "круглого стола" в четверг в Киеве.

По ее словам, на данный момент парламент рассматривает во втором чтении законопроект о языке, а далее как первоочередные будут рассмотрены законопроекты о возврате в Уголовный кодекс нормы о незаконном обогащении, а также законопроекты о военных уставах и званиях и несколько других.

И.Геращенко подчеркнула, что она будет содействовать тому, чтобы после этих проектов законов перешли к рассмотрению блока документов, направленных на защиту прав военнопленных украинцев.

Первый вице-спикер Рады отметила, что при рассмотрении законопроектов, которые посвящены урегулированию вопросов по политзаключенным и заложникам, парламент будет выходить из таких принципов: соответствие документов гуманитарному международному праву и отсутствие в них "нереальных обещаний".

И.Геращенко добавила, что главными положениями должны быть: предоставление статуса, который будет помогать в международных судах, предоставление юридической поддержки только в тех вопросах, которые относятся к незаконному удержанию и подготовке соответствующих исков, и предоставление соцгарантии, формат которых еще нужно обсуждать.

В ходе данного круглого стола, ряд общественных организаций и правозащитников призвали Верховную Раду как можно быстрее рассмотреть и принять соответствующие законопроекты, в частности №8205 (о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами) и №8337 (о внесении изменений в закон Украины "О борьбе с терроризмом" относительно основ социальной защиты заложников").