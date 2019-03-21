Политика

11:33 21.03.2019

Меркель допускает краткий перенос Brexit, если британский парламент одобрит соглашение с ЕС

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Меркель допускает краткий перенос Brexit, если британский парламент одобрит соглашение с ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что допускает краткий перенос Brexit, если британский парламент одобрит соглашение с ЕС.

"Уверена, что о коротком продлении срока можно говорить положительно", - сказала канцлер в четверг, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением перед саммитом ЕС.

В то же время, отметила она, если британский парламент не проголосует за соглашение с ЕС, то, очевидно, придется проводить новую встречу лидеров ЕС.

"Мы активно работаем над упорядоченным выходом и так же активно готовимся к тому, что он может быть неотрегулированным", - указала канцлер.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.

Теги: #великобритания #ес #brexit #меркель #фрг
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