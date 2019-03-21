Политика

09:53 21.03.2019

Порошенко должен либо получить подтверждение заявлению Луценко о списке от Йованович, либо отправить генпрокурора в отставку – Сыроид

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Порошенко должен либо получить подтверждение заявлению Луценко о списке от Йованович, либо отправить генпрокурора в отставку – Сыроид

Президент Украины Петр Порошенко должен либо получить документальное подтверждение заявлению генерального прокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом США в Украине Мари Йованович списка людей, которых нельзя преследовать, либо отправить генпрокурора в отставку, заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"У президента Порошенко утром может быть только два официальных документа: или информация, которая подтвердит заявление генерального прокурора Луценко, или представление в парламент об увольнении Луценко с должности генерального прокурора", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому телеканалу The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, однако он счел недопустимым придерживаться таких пожеланий. "К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве дала мне список людей, от преследования которых следует воздержаться", - цитирует Ю.Луценко американский телеканал. Генпрокурор Украины продолжил: "Мой ответ был, что это является недопустимым".

Теги: #йованович #луценко #сша #украина #список #сыроид
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