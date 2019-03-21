Луценко утверждает, что посол США в Украине давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому телеканалу The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, однако он счел недопустимым придерживаться таких пожеланий.

В четверг утром пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук обнародовала четыре фрагмента интервью Ю.Луценко и подтвердила агентству "Интерфакс-Украина", что генпрокурор действительно дал интервью The Hill и в одном из фрагментов рассказал о таком списке.

"К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве дала мне список людей, от преследования которых следует воздержаться", - цитирует Ю.Луценко американский телеканал.

Генпрокурор Украины продолжил: "Мой ответ был, что это является недопустимым".

"Никто в этой стране - ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол - не остановит меня в расследовании, если имеет место преступление", - заверил он.

В то же время, The Hill пишет, что Государственный департамент США назвал такое заявление генпрокурора Украины "прямой фабрикацией".

По информации телеканала, Госдеп в настоящее время не оказывает финансовой поддержки органам прокуратуры Украины, Ю.Луценко же назвал "достаточно странной" ситуацию с неполучением $4 млн, которые были выделены американской стороной для органов украинской прокуратуры, но не поступили по назначению.

Официальных комментариев относительно того, чьи имена могли фигурировать в списке, предложенном послом, агентству получить не удалось, однако информированный источник сказал, что "в списке вероятно могут быть люди, лояльные к посольству США".