Климкин о решении РФ подсчитать "ущерб" Крыму со стороны Украины: В Госдуме очередной кризис жанра

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоумевает в связи с решением Госдумы РФ о создании специальной рабочей группы, которая должна оценить "ущерб" от действий Украины экономике Крыма.

"У них там в Госдуме очередной кризис жанра – принялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, всё серьезно", - написал П.Климкин на странице в Фейсбуке в среду.

Он также отметил, что в Украине "почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько столетий российской оккупации". "А хотя...", – продолжил министр.

Как сообщалось, в среду председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит "ущерб" от действий Украины экономике Крымского полуострова.

"Создаем рабочую группу во главе с Иваном Ивановичам Мельниковым (первым вице-спикером Думы - ИФ). Возражений нет? Решение принимается", - сказал В.Володин на заседании Госдумы.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", - добавил В.Володин.