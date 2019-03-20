Политика

15:45 20.03.2019

Климкин о решении РФ подсчитать "ущерб" Крыму со стороны Украины: В Госдуме очередной кризис жанра

1 мин читать
Климкин о решении РФ подсчитать "ущерб" Крыму со стороны Украины: В Госдуме очередной кризис жанра

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоумевает в связи с решением Госдумы РФ о создании специальной рабочей группы, которая должна оценить "ущерб" от действий Украины экономике Крыма.

"У них там в Госдуме очередной кризис жанра – принялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, всё серьезно", - написал П.Климкин на странице в Фейсбуке в среду.

Он также отметил, что в Украине "почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько столетий российской оккупации". "А хотя...", – продолжил министр.

Как сообщалось, в среду председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит "ущерб" от действий Украины экономике Крымского полуострова.

"Создаем рабочую группу во главе с Иваном Ивановичам Мельниковым (первым вице-спикером Думы - ИФ). Возражений нет? Решение принимается", - сказал В.Володин на заседании Госдумы.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", - добавил В.Володин.

Теги: #крым #климкин #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:08 20.03.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях

10:31 20.03.2019
В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

В российской Госдуме создали рабочую группу для оценки "ущерба" Крыму за 23 года

18:04 19.03.2019
Климкин: Я не собираюсь уходить на заслуженный отдых – я его не заслужил

Климкин: Я не собираюсь уходить на заслуженный отдых – я его не заслужил

17:30 19.03.2019
Климкин: Я не собираюсь уходить на заслуженный отдых – я его не заслужил

Климкин: Я не собираюсь уходить на заслуженный отдых – я его не заслужил

15:54 19.03.2019
Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

Россия попытается организовать новую "газовую войну", уверен Климкин

15:31 19.03.2019
Партнеры Украины опасаются, что РФ может использовать закон о языке для усиления напряженности – Климкин

Партнеры Украины опасаются, что РФ может использовать закон о языке для усиления напряженности – Климкин

15:16 19.03.2019
Решение КС декриминализации незаконного обогащения может повлиять на международное восприятие Украины – Климкин

Решение КС декриминализации незаконного обогащения может повлиять на международное восприятие Украины – Климкин

14:32 19.03.2019
Климкин: "Минск" не мертв, он в коме из-за РФ

Климкин: "Минск" не мертв, он в коме из-за РФ

12:25 19.03.2019
Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск 28 членов "Самообороны Крыма"

Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск 28 членов "Самообороны Крыма"

09:06 19.03.2019
Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

Порошенко: После победы на президентских выборах, первым приоритетом будет освобождение Крыма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

В Раде зарегистрирован законопроект об обязательных дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром – И.Геращенко

В Еврокомиссии хотят уложиться с Brexit до 23 мая, даты выборов в Европарламент

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина, протестуя против продления контракта с главой "Нафтогаза"

Нардепы рассмотрели почти 660 из более 2 тыс. поправок к языковому законопроекту

ПОСЛЕДНЕЕ

Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос "Социса"

В Раде зарегистрирован законопроект об обязательных дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром – И.Геращенко

В Еврокомиссии хотят уложиться с Brexit до 23 мая, даты выборов в Европарламент

Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

Ляшко требует выплатить зарплаты работникам научно-исследовательского института инвалидности

Тимошенко предлагает создать национальную платформу для инновационного развития Украины

Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

Порошенко назвал приоритеты для украинской армии

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина, протестуя против продления контракта с главой "Нафтогаза"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА