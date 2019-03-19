Политика

03:49 19.03.2019

Тарута: нас с Тимошенко объединяют взгляды на достижение мира, новую Конституцию и развитие экономики

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Тарута: нас с Тимошенко объединяют взгляды на достижение мира, новую Конституцию и развитие экономики

Народный депутат Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута отмечает, что с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которую он поддержал на выборах, его объединяют схожие взгляды на пути достижения мира, новую Конституцию Украины и необходимость быстрого развития экономики.

"Нас объединяет то, что у нас есть четкое представление, как достичь мира. Ее программа дополняет с точки зрения Будапештского меморандума и то, что я два года назад презентовал на конференции в Мюнхене, - план "Три основы", это безопасность, легитимность и доверие, как сделать так, чтобы был мир на Донбассе", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

С.Тарута указал, что он, как и Ю.Тимошенко, выступает за принятие "народной Конституции" и упразднение института президентства. "Нам не нужен такой президент, такой институт, и такие полномочия", - подчеркнул он.

Политик отметил, что он и Ю.Тимошенко выступают за восстановление территории Донбасса в составе Украины и получение через международные суды компенсации за причиненные войной разрушения, а после этого работать по вопросу Крыма, который является не "краткосрочной, а среднесрочной перспективой".

С.Тарута считает, что национальную безопасность Украины нужно обеспечивать, прежде всего, сильной экономикой и ее стремительным ростом, которая позволит иметь современную и хорошо вооруженную армию, по примеру Израиля.

Теги: #тимошенко #принципы #украина #тарута
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