Политика

17:54 15.03.2019

Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

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Задержанный в Крыму журналист Мемедеминов находится в критическом состоянии, назначенная на 14 марта операция не проведена – омбудсмен

Хирургическая операция, запланированная на 14 марта 2019 года задержанному в оккупированном Крыму гражданину Украины, журналисту Нариману Мемедеминову, проведена не была, он находится в критическом состоянии, заявляет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, опасное заболевание у Н.Мемедеминова обнаружил во время обзора врач-дерматовенеролог. "12 февраля 2019 года диагноз был подтвержден и на 14 марта (вчера) было запланировано проведение хирургической операции. Но по состоянию на 15 марта (сегодня) назначенную операцию еще не сделали. Я обеспокоена, ведь мужчина находится в критическом состоянии. Непредоставление срочной медицинской помощи политзаключенному несет угрозу его здоровью и может привести к тяжелым необратимым последствиям", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам, она обратилась к своей российской коллеге, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, по вопросу состояния здоровья Н.Мемедиминова. "Попросила Т.Москалькову немедленно принять меры для проведения гражданину Украины хирургической операции", - написала Л.Денисова.

Как сообщалось, Н.Мемедеминов был задержан 22 марта в с.Холмовка Бахчисарайского района Крыма. Ему предъявлено обвинение за якобы экстремистские высказывания в видео на YouTube, сделанные в 2012-13 годах. 23 марта Киевский райсуд Симферополя принял решение о его аресте.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины заявило о незаконности действий силовых структур РФ, задержавших Н.Мемедеминова, и расценило их, как сделанные с целью запугивания жителей Крыма, не согласных с аннексией полуострова и пытающихся отстаивать свои законные права в условиях оккупации.

В июле 2018 года Л.Денисова сообщила, что Н.Мемедеминов после содержания в СИЗО был принудительно госпитализирован в Крымскую республиканскую психиатрическую больницу №1. Она запросила у российской стороны информацию об основаниях такой госпитализации, но об ответе не сообщалось.

Теги: #крым #россия #украина #денисова #журналист
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