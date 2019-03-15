Порошенко: "азовский" пакет санкций ЕС будет расширен и усилен, если РФ продолжит нападать на украинские корабли и препятствовать свободе судоходств

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому Союзу за продление санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также о введении т.н. "азовского" пакета санкций против 8 россиян.

"Хорошие новости из Брюсселя! Совет ЕС одобрил продление большого пакета санкций против более 160 физических и около 50 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украины, а также создание "азовского" пакета санкций в отношении России за акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и грубое нарушение свободы судоходства в Керченском проливе", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Президент отметил, что "глубоко благодарен" партнерам Украины за солидарность с украинским народом в эти сложные времена.

"Этот первый перечень фамилий является лишь началом, и если Россия продолжит нападать на украинские корабли, препятствовать свободе судоходства и блокировать украинское Приазовье, санкции будут расширены и усилены", - написал П.Порошенко.

Он добавил, что находится в постоянном контакте с союзниками для максимального повышения цены, которую заплатит агрессор за свои преступления против Украины.

"Ждите уже скоро новых побед на санкционном фронте" – написал П.Порошенко.