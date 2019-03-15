Политика

09:49 15.03.2019

ЕС продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом на Украине

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ЕС продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом на Украине

Европейский Союз в пятницу объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.

Соответствующее решение опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

"Совет (ЕС) принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев", - говорится в документе.

В опубликованном сообщении, в частности, отмечается, что "решение будет действовать до 15 сентября 2019 года".

Начиная с марта 2014 года, когда РФ путем проведения т.н. "референдума" аннексировала Крым, а поддерживаемые и координируемые ею незаконные вооруженные формирования начали под видом сепаратистов захватывать города на юго-востоке Украины, ЕС приступил к введению ограничительных мер в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

Наиболее распространенный вид санкций - это персональные рестрикции. Речь идет о замораживании финансовых активов и об ограничениях на въезд на территорию Евросоюза для лиц и организаций, чья деятельность была, по оценке ЕС, связана с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

На данный момент в списках российских физлиц и компаний, чьи активы в ЕС заморожены и кому запрещен въезд в Евросоюз, 164 человека и 44 компании.

Теги: #ес #украина #индивидуальные_санкции #санкции
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