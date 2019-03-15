Политика

09:52 15.03.2019

Власти ЕС ввели санкции против восьми россиян в связи с захватом украинских военных судов в Керченском проливе

1 мин читать
Власти ЕС ввели санкции против восьми россиян в связи с захватом украинских военных судов в Керченском проливе

ЕС объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с нападением на корабли Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

В официальном журнале ЕС перечислены имена россиян, подпавших под санкции, это - Сергей Станкевич, Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.

В списки, в частности, включен командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.

Также под санкции попали командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец" Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления - начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын.

Теги: #ес #санкции #россия #украина #азовское_море #индивидуальные_санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:57 15.03.2019
Порошенко: "азовский" пакет санкций ЕС будет расширен и усилен, если РФ продолжит нападать на украинские корабли и препятствовать свободе судоходств

Порошенко: "азовский" пакет санкций ЕС будет расширен и усилен, если РФ продолжит нападать на украинские корабли и препятствовать свободе судоходств

09:49 15.03.2019
ЕС продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом на Украине

ЕС продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом на Украине

08:53 15.03.2019
Двое сотрудников полиции Полтавщины задержаны при получении взятки в размере 10000 гривен - полиция

Двое сотрудников полиции Полтавщины задержаны при получении взятки в размере 10000 гривен - полиция

08:36 15.03.2019
ООН направила на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

ООН направила на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

07:59 15.03.2019
Китай надеется на успешное завершение консультаций по торговле с США - премьер Госсовета

Китай надеется на успешное завершение консультаций по торговле с США - премьер Госсовета

07:52 15.03.2019
В связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод - полиция

В связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод - полиция

07:19 15.03.2019
Боевики НВФ четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

Боевики НВФ четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

06:11 15.03.2019
Суд рассмотрит апелляцию Минэкологии на отмену запрета охоты на лося 18 марта

Суд рассмотрит апелляцию Минэкологии на отмену запрета охоты на лося 18 марта

04:43 15.03.2019
На Мариупольском направлении украинские военные сбили квадрокоптер боевиков – штаб ООС

На Мариупольском направлении украинские военные сбили квадрокоптер боевиков – штаб ООС

03:34 15.03.2019
Жители Запорожья, отобравшие у покупателя авто сумку с деньгами на элитное авто, приговорены к 12 годам тюрьмы – прокуратура

Жители Запорожья, отобравшие у покупателя авто сумку с деньгами на элитное авто, приговорены к 12 годам тюрьмы – прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко: "азовский" пакет санкций ЕС будет расширен и усилен, если РФ продолжит нападать на украинские корабли и препятствовать свободе судоходств

ЕС продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в связи с конфликтом на Украине

Британский парламент поддержал предложение Мэй о переносе крайнего срока Brexit на 30 июня

В МИД Украины напомнили посетившим оккупированный Крым французским политикам об ответственности за нарушение украинского законодательства

Е.Божок назначен замглавы МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР выясняет причину неявки Дубиля на допрос

Климкин: Нападения на мечети в Новой Зеландии - это отвратительный акт насилия и ненависти

Сенат США одобрил резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой

ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины

ЦИК образовала 80 специальный избирательных участков на территории воинских частей в трех областях

Британский парламент поддержал предложение Мэй о переносе крайнего срока Brexit на 30 июня

Зеленский сообщил, что Youtube уже разблокировал его канал

Британская палата общин отклонила поправку, предлагавшую провести второй референдум о Brexit

В МИД Украины напомнили посетившим оккупированный Крым французским политикам об ответственности за нарушение украинского законодательства

Е.Божок назначен замглавы МИД Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА