У Зеленского не знают, за что Youtube заблокировал их канал

У кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского подтвердили блокирование его канала на видеохостинговом сайте Youtube, причины пока не известны.

"Наш Youtube-канал временно заблокирован по неизвестным причинам без предупреждения. Сейчас мы решаем этот вопрос", - сказано в сообщении на странице "Команда Зеленского" в соцсети Фейсбук в четверг.

"За время предвыборной кампании наши страницы так часто пытались заблокировать, прослушать, запретить, что у нас уже выработался иммунитет на такие вещи. Так что не переживайте, вы успеете посмотреть новый выпуск влога (видеоблог - ИФ)", - сказано в сообщении "Команды Зеленского".

Ранее в это день сообщалось, что Youtube заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение ", - говорится на странице "Зе президент слуга народа" в Youtube.