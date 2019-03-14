Закон об обязательном медстраховании не будет принят текущим составом парламента - Сысоенко

Закон об обязательном медицинском страховании (ОМС) не будет принят текущим составом парламента, считает заместитель главы комитета Верховной Рады по здравоохранению Ирина Сысоенко.

"В парламенте есть четыре законопроекта о медстраховании, которые касаются разных моделей медицинского страхования, но шансов их проголосовать в этом созыве нет. Потому что четыре законопроекта – это разные формы и модели, между которыми трудно найти консенсус во время избирательной компании", - сказал она в ходе панельной дискуссии Украинского фармацевтического конгресса, состоявшего в Киеве в четверг.

И.Сысоенко отметила, что для формирования основы системы медицинского страхования в Украине нужно, чтобы начала полноценно работать предусмотренная медреформой программа государственных медицинских гарантий.

Депутат подчеркнула, что тарифы на медицинские услуги должны разрабатываться на основе официально утвержденных медицинских протоколов.

"Тариф должен быть справедливым, чтобы не требовать привлечения средств от пациентов", - сказала она.

По ее словам, оснащение многих клиник, позволяющее выполнить утвержденные протоколы лечения, во многом зависит от позиции местных властей и крайне неоднородно по регионам.

Президент клиники "Борис", внештатный советник Киевского городского головы Михаил Радуцкий, в свою очередь отметил, что Киев готов к внедрению медицинского страхования.

"Киев, мэр и киевский горсовет к этому готовы. Большинство врачей и главврачей тоже готовы, хотя некоторые все же немного опасаются, но это нормально", - сказал он.

"Если бы противники изменений в системе здравоохранения не мешали нам в 2015-2016 годах, мы еще в 2015 году создали бы коммунальную страховую компанию. Но сопротивление было очень сильным", - подчеркнул М.Радуцкий.

По его мнению, утверждению тарифов на медицинские услуги должны предшествовать разработка и принятие национальных протоколов лечения.

"Протоколы и стандарты лечения должны приниматься до утверждения тарифов", - сказал он, отметив, что "до утверждения протоколов и тарифов нужно провести перепись населения, чтобы понимать, какому количеству людей нужно буде предоставлять медуслуги".