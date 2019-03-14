Политика

16:00 14.03.2019

Закон об обязательном медстраховании не будет принят текущим составом парламента - Сысоенко

2 мин читать
Закон об обязательном медстраховании не будет принят текущим составом парламента - Сысоенко

Закон об обязательном медицинском страховании (ОМС) не будет принят текущим составом парламента, считает заместитель главы комитета Верховной Рады по здравоохранению Ирина Сысоенко.

"В парламенте есть четыре законопроекта о медстраховании, которые касаются разных моделей медицинского страхования, но шансов их проголосовать в этом созыве нет. Потому что четыре законопроекта – это разные формы и модели, между которыми трудно найти консенсус во время избирательной компании", - сказал она в ходе панельной дискуссии Украинского фармацевтического конгресса, состоявшего в Киеве в четверг.

И.Сысоенко отметила, что для формирования основы системы медицинского страхования в Украине нужно, чтобы начала полноценно работать предусмотренная медреформой программа государственных медицинских гарантий.

Депутат подчеркнула, что тарифы на медицинские услуги должны разрабатываться на основе официально утвержденных медицинских протоколов.

"Тариф должен быть справедливым, чтобы не требовать привлечения средств от пациентов", - сказала она.

По ее словам, оснащение многих клиник, позволяющее выполнить утвержденные протоколы лечения, во многом зависит от позиции местных властей и крайне неоднородно по регионам.

Президент клиники "Борис", внештатный советник Киевского городского головы Михаил Радуцкий, в свою очередь отметил, что Киев готов к внедрению медицинского страхования.

"Киев, мэр и киевский горсовет к этому готовы. Большинство врачей и главврачей тоже готовы, хотя некоторые все же немного опасаются, но это нормально", - сказал он.

"Если бы противники изменений в системе здравоохранения не мешали нам в 2015-2016 годах, мы еще в 2015 году создали бы коммунальную страховую компанию. Но сопротивление было очень сильным", - подчеркнул М.Радуцкий.

По его мнению, утверждению тарифов на медицинские услуги должны предшествовать разработка и принятие национальных протоколов лечения.

"Протоколы и стандарты лечения должны приниматься до утверждения тарифов", - сказал он, отметив, что "до утверждения протоколов и тарифов нужно провести перепись населения, чтобы понимать, какому количеству людей нужно буде предоставлять медуслуги".

Теги: #медреформа #закон #медстрахование #сысоенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:37 14.03.2019
Местные власти не торопятся обеспечивать вакцинами принимающие участие в медреформе частные клиники - президент клиники "Борис"

Местные власти не торопятся обеспечивать вакцинами принимающие участие в медреформе частные клиники - президент клиники "Борис"

15:33 14.03.2019
Закон о страховании профответственности медиков должен стать обязательным элементом медреформы – мнение

Закон о страховании профответственности медиков должен стать обязательным элементом медреформы – мнение

16:57 13.03.2019
В Раде уже 7 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение

В Раде уже 7 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение

16:32 13.03.2019
Правоохранительный комитет Рады передумал рассматривать в среду законопроекты "о незаконном обогащении"

Правоохранительный комитет Рады передумал рассматривать в среду законопроекты "о незаконном обогащении"

14:55 13.03.2019
Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений

Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений

14:51 13.03.2019
За два дня работы с языковым законопроектом нардепы рассмотрели 270 поправок из более 2тыс.

За два дня работы с языковым законопроектом нардепы рассмотрели 270 поправок из более 2тыс.

19:04 12.03.2019
Петиция за легализацию медканнабиса на сайте Рады набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

Петиция за легализацию медканнабиса на сайте Рады набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

17:11 12.03.2019
Комитет Рады в среду рассмотрит законопроекты о незаконном обогащении

Комитет Рады в среду рассмотрит законопроекты о незаконном обогащении

17:32 11.03.2019
Минздрав инициирует создание единой госсистемы мониторинга обращения и маркировки упаковок лекарств

Минздрав инициирует создание единой госсистемы мониторинга обращения и маркировки упаковок лекарств

15:38 11.03.2019
ЦОЗ начал разработку Нацреестра доноров крови

ЦОЗ начал разработку Нацреестра доноров крови

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Туск и Порошенко встретятся в Брюсселе 20 марта – сайт Европейского Совета

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

Генпрокуратура в четверг подаст апелляцию, настаивая на безальтернативном аресте Мангера – Луценко

Порошенко призвал правоохранителей в кратчайшие сроки установить виновников смерти сотрудника АП

Все областные центры Украины за 5 лет будут соединены хорошими дорогами – Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

Рейтинг Трампа упал до 39%

Туск и Порошенко встретятся в Брюсселе 20 марта – сайт Европейского Совета

Большинство кандидатов в президенты Украины провалили "тест на популизм", считают в партии "Наш край"

В штабе Порошенко уверены в бесперспективности попыток "Нацкорпуса" сорвать встречи с избирателями

Генпрокуратура запросила информацию о возможных экономических преступлениях в Херсонской области – Луценко

Генпрокуратура в четверг подаст апелляцию, настаивая на безальтернативном аресте Мангера – Луценко

Демократ О'Рурк официально объявил об участии в президентских выборах в США в 2020г

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 телеканалов на соблюдение правил вещания в День памяти Героев Небесной Сотни

НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в "оборонке"

Порошенко призвал правоохранителей в кратчайшие сроки установить виновников смерти сотрудника АП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА