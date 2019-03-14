Политика

15:24 14.03.2019

Генпрокуратура запросила информацию о возможных экономических преступлениях в Херсонской области – Луценко

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Генпрокуратура запросила информацию о возможных экономических преступлениях в Херсонской области – Луценко

Генеральная прокуратура Украины запросила у Счетной палаты аудит Херсонского областного и городского советов, а Госкомитет по лесному хозяйству проверит факты расхищения леса в регионе, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы заказали аудит Счетной палаты относительно местных бюджетов Херсонского областного и городского советов. Так мы будем видеть экономическое основание совершения преступления (убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк – ИФ), а также, вероятно, и других преступлений по фамилиям, которые так настойчиво звучат в прессе", - сказал Ю.Луценко в четверг в ходе заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по изучению сведений о нападениях на Е.Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор проинформировал, что следствие также попросило Государственный комитет лесного хозяйства проверить и предоставить информацию о фактах уничтожения и расхищения лесов в Херсонской области.

"Таким образом, мы дадим оценку не только совершенному преступлению по убийству, но и, вероятно, по должностным преступлениям в виде расхищения средств государственного или местных бюджетов", - подытожил генпрокурор.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

Е.Гандзюк была советницей мэра Херсона. В ноябре 2016 года стала управляющей делами исполкома Херсонского горсовета.

Среди направлений ее деятельности - борьба с коррупцией определенных подразделений местной полиции.

Теги: #луценко #гандзюк #генпрокуратура
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