Политика

14:53 14.03.2019

Демократ О'Рурк официально объявил об участии в президентских выборах в США в 2020г

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Демократ О'Рурк официально объявил об участии в президентских выборах в США в 2020г

Член Демократической партии, экс-конгрессмен Бето О'Рурк официально заявил об участии в президентской гонке в США в 2020 году.

"Эмми (супруга Б.О'Рурка) и я счастливы поделиться с вами новостью о том, что я планирую служить вам в качестве следующего президента Соединенных Штатов Америки", - заявил Б.О'Рурк в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

"Это момент истины для каждого из нас", - заявил бывший конгрессмен, отметив разрастающиеся кризисы в экономике и политике. "Эти вызовы либо поглотят нас, либо дадут нам невероятные возможности, чтобы проявить гениальность США", - считает он.

Это, пообещал он, "будет позитивная кампания, и мы постараемся продемонстрировать самое лучшее, что есть в каждом из нас, чтобы объединить очень разобщенную страну".

"Сейчас мы в большей степени, чем когда-либо, последняя надежда Земли", - подвел итог кандидат в президенты США.

Б.О'Рурк подчеркнул, что его кампания стартует в Техасе 30 марта.

Бето О'Рурк родился в городе Эль-Пасо штата Техас в 1972 году. В январе 2013 года, будучи членом Демократической партии, он стал членом Палаты представителей Конгресса США от 16-го избирательного округа штата Техас. Впоследствии отказался от попытки переизбраться в Палату представителей, в ходе промежуточных выборов 2018 года баллотировался на пост сенатора от штата Техас, однако на выборах с минимальным отрывом его победил конкурент-республиканец Тед Круз.

Теги: #сша #выборы #бето_орурк
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