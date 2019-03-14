Порошенко призвал правоохранителей в кратчайшие сроки установить виновников смерти сотрудника АП

Президент Украины Петр Порошенко призывает как можно скорее установить виновных в смерти сотрудника администрации президента Украины Александра Бухтатого, тело которого было найдено в четверг утром на ул.Багговутовской в Киеве.

"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью сотрудника нашей Администрации - Александра Евгеньевича Бухтатого. Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

По словам президента, А.Бухтатый "был достойным членом команды - честным и порядочным человеком… профессионалом своего дела, который пользовался глубоким уважением в журналистских кругах".

П.Порошенко поручил главе администрации президента оказать всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.