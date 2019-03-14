В Шевченковском районе Киева обнаружено тело мужчины, возможно, работавшего в АП

В Шевченковском районе Киева прохожие обнаружили в четверг утром мертвого мужчину. По информации СМИ, он работал в администрации президента Украины.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, утром на номер "102" поступило сообщение о том, что на улице Багговутовской возле церкви прохожие обнаружили мертвого мужчину.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласно предварительному выводу которого следы насильственной смерти не обнаружены.

Предварительная причина смерти будет установлена после вскрытия, а окончательная - после проведения судебно-медицинской экспертизы, подчеркнули в полиции.

Личность мужчины установлена. Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев, провели осмотр места происшествия, в настоящее время выясняют причину и обстоятельства его смерти.

Материалы зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.

В сообщении полиции не указано, кем был умерший. По информации СМИ и соцсетей, при нем обнаружено удостоверение сотрудника администрации президента.