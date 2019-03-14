Политика

11:51 14.03.2019

Туск допустил возможность переноса сроков Brexit

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Туск допустил возможность переноса сроков Brexit

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что в случае изменения подхода Лондона к реализации Brexit он обратится к странам ЕС с предложением перенести его сроки.

"В ходе моих консультаций перед заседанием Европейского совета я обращусь к 27 странам-членам ЕС с целью начать процесс значительного продления (сроков Brexit - ИФ) - в том случае, если Соединенное Королевство посчитает необходимым переосмыслить свою стратегию в отношении Brexit и добиться консенсуса по этому вопросу", - написал он на своей странице в Twitter.

Следующий саммит ЕС пройдет 21-22 марта.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

В минувший вторник британский парламент с разрывом в 149 голосов повторно отверг соглашение по Brexit, достигнутое Т.Мэй с Брюсселем. Затем, в среду, Палата общин проголосовала за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.

В четверг, 14 марта, Палата общин проголосует по инициативе, которая предполагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.

Теги: #великобритания #ес #brexit #туск
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