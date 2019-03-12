Политика

17:54 12.03.2019

Байден намерен в третий раз участвовать в президентской гонке

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Байден намерен в третий раз участвовать в президентской гонке

Бывший вице-президент США Джо Байден, работавший в администрации Барака Обамы, планирует участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, сообщает издание The Hill со ссылкой на высокопоставленного конгрессмена из Демократической партии.

По словам источника газеты, Дж.Байден рассказал ему о своем желании участвовать в выборах в ходе телефонного разговора.

"Я попытаю удачу", - приводит конгрессмен слова Дж.Байдена.

В то же время пресс-секретарь Дж.Байдена Билл Руссо заявил газете, что "окончательное решение пока не принято".

Для 76-летнего Дж.Байдена это участие в президентских выборах может стать третьим. В первый раз демократ стал кандидатом на президентских выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру с выборов спустя три месяца после начала кампании. В 2008 году он вновь стал бороться за свое выдвижение от Демократической партии, однако затем снял свою кандидатуру с праймериз.

Затем Б.Обама выбрал Дж.Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента. В паре с Б.Обамой Дж.Байден дважды занимал пост вице-президента - с 2009-го по 2017 год.

Теги: #сша #байден #выборы
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