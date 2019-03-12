Порошенко поручил новому замсекретаря СНБО усилить взаимодействие с НАТО и бороться с коррупцией в ОПК

Президент Украины Петр Порошенко определил главные направления работы новоназначенного заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, в частности, дал поручение быть решительным в борьбе с коррупцией в оборонно-промышленном комплексе.

"Я сегодня принял решение подписать указ о назначении полковника Сергея Григорьевича Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности Украины. Буквально сейчас есть огромный общественный запрос на это назначение… Очень важная ваша характеристика - это ваша абсолютная нетерпимость к коррупции. И это мое президентское поручение - нулевая толерантность к коррупции, чтобы мы решительными действиями защитили армию, защитили оборонный комплекс от любых нападений или недоверия", - сказал глава государства на встрече с С.Кривоносом.

По словам президента, необходимо укрепить доверие общества и международных партнеров к оборонному комплексу Украины.

П.Порошенко определил направления деятельности новоназначенного замсекретаря СНБО. Так, он поручил активизировать деятельность по вопросам перевооружения Вооруженных сил Украины и других вооруженных подразделений, вопросов военно-технического сотрудничества, углубить координацию деятельности территориальной обороны и усилить взаимодействие в рамках сотрудничества Украины с НАТО.

"Я глубоко убежден, что профессиональный военный с безупречной репутацией, которого поддержала и власть, и оппозиция, - на сегодняшний день это именно та кандидатура, которая должна возглавить это ответственное направление работы. Вы не понаслышке знаете ситуацию на фронте и жизнь солдата, какие требования есть к военной технике, нашим новейшим разработкам", - отметил президент.

Он указал, что хорошо знаком с С.Кривоносом по обороне Краматорского аэропорта.

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