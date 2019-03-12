Политика

14:41 12.03.2019

Замсекретаря СНБО Кривонос: Подлые крысы, которые пытались разворовать армию, будут наказаны

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Замсекретаря СНБО Кривонос: Подлые крысы, которые пытались разворовать армию, будут наказаны

Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявляет о намерении жестко пресекать случаи коррупции и разворовывания в оборонной промышленности и армии Украины.

"Что касается работы по реформированию оборонной промышленности… Я приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможными проявления коррупции, мародерства в армии. И те подлые крысы, которые пытались или пытаются разворовать армию, разворовать наше государство, я уверен, они будут наказаны", - сказал С.Кривонос на церемонии назначения на должность замсекретаря СНБО.

Он поблагодарил президента Украины Петра Порошенко "за то, что… меня услышали, и Вы разрешили, дали мне возможность продолжить путь воина".

"Я уверен, что та программа, которая наработана и которую мы назвали "Пять шагов к победе", в максимально краткие сроки позволит сделать нашу Украину еще сильнее, еще сплоченнее и практически сделает невозможными старания РФ осуществлять прямую агрессию на территории Украины", - резюмировал С.Кривонос.

Теги: #снбо #кривонос
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