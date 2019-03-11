Спецпредставитель США по КНДР отметил прогресс в двусторонних отношениях

Спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган заявил, что видит прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном.

"Мы достигаем прогресса. Мы по-прежнему взаимодействуем на дипломатическом уровне", - сказал С.Биган, выступая в понедельник на конференции фонда Карнеги.

По словам С.Бигана, дипломатический подход президента США Дональда Трампа в отношении КНДР, а также подход к КНДР Южной Кореи "создали пространство для того, чтобы могли случиться многие конструктивные вещи".

Также спецпредставитель заявил, что США настроены на дальнейшие контакты с КНДР.

"Мы определенно ждем, что мы сможем продолжить тесное взаимодействие", - сказал он.

Когда С.Бигана спросили, готовится ли третий саммит США-КНДР, он ответил, что Д.Трамп говорил о желании встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но "нам нечего сегодня объявить".

С.Биган отметил, что недавние переговоры с КНДР в Ханое были конструктивными. "Они не завершились соглашением, но они не прошли плохо", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что США "очень серьезно" относятся к сообщениям об активности на ракетном полигоне в КНДР и тщательно следят за ситуацией.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции Д.Трампа и Ким Чен Ына.

В конце прошлой недели северокорейское агентство ЦТАК признало, что саммит закончился безрезультатно, и возложило ответственность за такой исход на американскую сторону. Западные СМИ в свою очередь отмечали, что это стало первым подобным признанием в КНДР со времени завершения саммита.

Национальное общественное радио США со ссылкой на спутниковые данные сообщило, что в КНДР может вестись подготовка к ракетному испытанию или космическому пуску. Радио приводило данные компании DigitalGlobe, согласно которым на объекте в районе населенного пункта Санумдон близ Пхеньяна замечено большое количество специальной техники.