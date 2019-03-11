Политика

17:30 11.03.2019

Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям к иностранцам, которые в марте 2018 были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму

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Кабмин внес в СНБО предложения по санкциям к иностранцам, которые в марте 2018 были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению санкций к физическим лицам - гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие как международные наблюдатели в выборах президента России в оккупированном Крыму.

"В частности, предложено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам - гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие как так называемые "международные наблюдатели" в так называемых "выборах президента Российской Федерации", незаконно проведенных Российской Федерацией на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в сопроводительной информации к распоряжению правительства №129 от 6 марта.

Отмечается, что реализация данного решения будет способствовать защите нарушенных интересов государства Украина. Кроме того, это создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц и организаций, которые они представляют.

Теги: #крым #снбо #наблюдатели #выборы #кабмин
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