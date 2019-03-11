Политика

11:13 11.03.2019

Генсек ОБСЕ сожалеет о запрете гражданам России в наблюдении за выборами в Украине и призывает провести свободные и справедливые выборы

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Генсек ОБСЕ сожалеет о запрете гражданам России в наблюдении за выборами в Украине и призывает провести свободные и справедливые выборы

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger) выразил сожаление и озабоченность в связи с запретом гражданам России быть официальными наблюдателями на предстоящих президентских выборах.

"Я разделяю сожаление и озабоченность директора БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ), потому что не следовать строго методологии наблюдения не очень хорошо", - сказал генсек организации в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он заверил, что "в данных обстоятельствах" ОБСЕ "сделает все от нас зависящее". "Конечно, будет одно государство-участник (Россия – член ОБСЕ), которое будет особенно критиковать тот факт, что российских наблюдателей нет. В настоящее время я воздержусь от дальнейшего комментария. Много было сказано, и теперь давайте сосредоточимся на том, чтобы сделать все возможное, чтобы создать условия, которые позволят провести свободные и справедливые выборы", - заявил Т.Гремингер.

По словам генсека ОБСЕ, он "с интересом следит" за происходящим в Украине, однако воздержался от оценки событий, аргументировав тем, что об этом лучше говорить с долгосрочным наблюдателями, которые прибыли в страну в феврале. "В настоящее время наиболее важным мероприятием ОБСЕ в отношении выборов является операция по наблюдению. Это главный приоритет, и мы хотим сделать все возможное для того, чтобы эти выборы были свободными и справедливыми", - подчеркнул собеседник агентства.

Теги: #гремингер #обсе
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