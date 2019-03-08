Политика

02:06 08.03.2019

Представитель ОБСЕ приветствует прекращение огня на востоке Украины

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Представитель ОБСЕ приветствует прекращение огня на востоке Украины

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик приветствует возобновление прекращения огня на востоке Украины в связи с 8 марта, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

"Я искренне приветствую возобновление прекращения огня на востоке Украины, согласованное на сегодняшней видеоконференции рабочей группы по безопасности под руководством главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана. Эта рекомендация вступит в силу в начале самого яркого и прекрасного весеннего праздника - международного женского дня. Это вселяет оптимизм и надежду на то, что это будет наблюдаться не только в этот самый день, но и в последующие дни и недели на благо всего населения Украины", - говорится в сообщении.

М.Сайдик выразил признательность сторонам за то, что они приняли это решение, и призвал их обеспечить все необходимые средства для обеспечения надежного, устойчивого и долгосрочного прекращения огня.

Теги: #огня #обсе #прекращение #украина #донбасс
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