Представитель ОБСЕ приветствует прекращение огня на востоке Украины

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик приветствует возобновление прекращения огня на востоке Украины в связи с 8 марта, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

"Я искренне приветствую возобновление прекращения огня на востоке Украины, согласованное на сегодняшней видеоконференции рабочей группы по безопасности под руководством главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана. Эта рекомендация вступит в силу в начале самого яркого и прекрасного весеннего праздника - международного женского дня. Это вселяет оптимизм и надежду на то, что это будет наблюдаться не только в этот самый день, но и в последующие дни и недели на благо всего населения Украины", - говорится в сообщении.

М.Сайдик выразил признательность сторонам за то, что они приняли это решение, и призвал их обеспечить все необходимые средства для обеспечения надежного, устойчивого и долгосрочного прекращения огня.