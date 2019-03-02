Пророссийские силы вновь строят планы по возвращению делегации РФ в ПАСЕ – Арьев

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев подчеркивает, что снова поднимается вопрос относительно возвращения российской делегации в ПАСЕ, но не имеет полной поддержки.

"Последние дни провел в ПАСЕ. Пророссийские силы снова строят планы возвращения РФ. Они пока не имеют единодушной поддержки. Но многие боятся, что Россия выйдет из Совета Европы и Евросуд по правам человека - единственная структура, которая может прямо влиять на российские дела, - потеряет эту возможность", - написал В.Арьев на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он объясняет в ПАСЕ, что Россию больше всего устраивает такой вариант: выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ и унизить Совет Европы. "А перед выборами в Европарламент - так вообще идеально, гибридно, руками ПАСЕ уничтожить доверие к организации", - добавил В.Арьев.

Как сообщалось, ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права голоса, а также ввела ряд других ограничений после начала агрессии РФ против Украины. В 2017 году Москва приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

В конце февраля член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Борислав Береза написал в Фейсбуке, что в ПАСЕ планируют изменение санкционного режима против РФ, чтобы вернуть ее делегацию.