Политика

17:17 28.02.2019

В Раде зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

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В Раде зарегистрирован президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обогащение.

Как сообщается на сайте украинского парламента, проект закона №10110 от 28 февраля авторства президента Украины Петра Порошенко определен как неотложный.

Текст законопроекта в данный момент на сайте Рады отсутствует.

Ранее в этот день П.Порошенко заявил, что в четверг подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный.

"Я сегодня утром подписал и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, который учитывает замечания, но принципиальной остается позиция – неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком в четверг.

Он выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать президентский законопроект.

Теги: #ксу #обогащение #порошенко #рада #закон
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